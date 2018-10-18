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Лобода опубликовала семейное фото в Instagram с рукой отца ее второй дочери

Известная российская и украинская певица Светлана Лобода в день своего рождения опубликовала семейное фото в личном блоге Instagram, где присутствует мужская рука. Сегодня имениннице исполнилось 36 лет.
Лобода опубликовала семейное фото в Instagram с рукой отца ее второй дочери

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в своем личном микроблоге Instagram семейное фото, где она держит младшую дочь на руках, рядом стоит старшая дочь певицы. А рука неизвестного мужчины с золотым кольцом на безымянном пальце, аккуратно придерживает ребенка.

Сегодня Светлана Лобода празднует 36 день рождения, под опубликованной фотографией она поблагодарила небо за все, что у нее есть в жизни. Пост собрал более 45000 отметок «Нравится» в течение нескольких минут после публикации. Многим читателям стало интересно, кому принадлежит мужская рука, которая оказалась на снимке.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:17

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