Ученые назвали преимущества секса с бывшими партнерами
Американские ученые установили, что секс с бывшими партнерами имеет ряд преимуществ. Специалисты Университета штата Уэйн в Детройте провели опрос, результаты которого показали, что секс после разрыва отношений позволял легче перенести разлуку.
По словам экспертов, после расставания взрослые люди имеют много трудностей в поиске нового партнера. Дело в том, что человека одолевает психологический стресс, вызванный разрывом отношений. Кроме того, может возникнуть комплекс неполноценности.
Ученые в своем опросе задействовали 372 респондентов. Они попросили участников рассказать, занимались ли они сексом с бывшими партнерами, и что они ощущали в эти моменты. Оказалось, что у людей, имевших половую связь с бывшими партнерами, улучшалось психическое состояние, а через несколько месяцев пропадала эмоциональная привязанность, из-за чего возникало желание двигаться вперед.
По словам экспертов, после расставания взрослые люди имеют много трудностей в поиске нового партнера. Дело в том, что человека одолевает психологический стресс, вызванный разрывом отношений. Кроме того, может возникнуть комплекс неполноценности.
Ученые в своем опросе задействовали 372 респондентов. Они попросили участников рассказать, занимались ли они сексом с бывшими партнерами, и что они ощущали в эти моменты. Оказалось, что у людей, имевших половую связь с бывшими партнерами, улучшалось психическое состояние, а через несколько месяцев пропадала эмоциональная привязанность, из-за чего возникало желание двигаться вперед.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00