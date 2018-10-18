Ученые назвали преимущества секса с бывшими партнерами





По словам экспертов, после расставания взрослые люди имеют много трудностей в поиске нового партнера. Дело в том, что человека одолевает психологический стресс, вызванный разрывом отношений. Кроме того, может возникнуть комплекс неполноценности.Ученые в своем опросе задействовали 372 респондентов. Они попросили участников рассказать, занимались ли они сексом с бывшими партнерами, и что они ощущали в эти моменты. Оказалось, что у людей, имевших половую связь с бывшими партнерами, улучшалось психическое состояние, а через несколько месяцев пропадала эмоциональная привязанность, из-за чего возникало желание двигаться вперед.