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Ученые назвали преимущества секса с бывшими партнерами

Американские ученые установили, что секс с бывшими партнерами имеет ряд преимуществ. Специалисты Университета штата Уэйн в Детройте провели опрос, результаты которого показали, что секс после разрыва отношений позволял легче перенести разлуку.

Ученые назвали преимущества секса с бывшими партнерами


По словам экспертов, после расставания взрослые люди имеют много трудностей в поиске нового партнера. Дело в том, что человека одолевает психологический стресс, вызванный разрывом отношений. Кроме того, может возникнуть комплекс неполноценности.

Ученые в своем опросе задействовали 372 респондентов. Они попросили участников рассказать, занимались ли они сексом с бывшими партнерами, и что они ощущали в эти моменты. Оказалось, что у людей, имевших половую связь с бывшими партнерами, улучшалось психическое состояние, а через несколько месяцев пропадала эмоциональная привязанность, из-за чего возникало желание двигаться вперед.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00

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