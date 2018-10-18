Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись

«Мы отдали все необходимые документы. Скоро мне выдадут бумагу о том, что я официально свободен. Всё совместно нажитое имущество я оставляю Тате и ребёнку. С дочерью я буду видеться, когда захочу», - заявил Блюменкранц после заседания.





Многие зрители были шокированы, так как считали эту пару образцовой. Однако, оказалось, быть примерными супругами и родителями легко только на съемочной площадке, где не нужно думать о жилье и питании, работе и деньгах, а маленький ребенок обеспечен всем необходимым.В реальной же жизни все оказалось гораздо сложнее, да еще и с тем учетом, что Тата и Валера задумали организовать собственный бизнес в Москве, что сделать не просто даже в менее густонаселенном городе.В итоге в молодой семье появились первые скандалы и недопонимания, которые привели к расставанию и мыслях о разводе.Стоит отметить, что когда Блюменкранцы на шоу «Бородина против Бузовой» заявили, что хотят спасти свои отношения, многие телезрители решили, что под этим предлогом ребята намереваются вернуться на телестройку, и наравне с другими участниками бороться в конкурсе «Человек года».Однако позже стало ясно, что у супругов действительно есть проблемы, ведь молодой человек прямо на глазах у жены начал крутить роман с молоденькой девушкой, после чего та и приняла окончательное решение о разводе, покинув периметр «Дома-2» в очередной раз.И уже сегодня в столице прошло слушание, на котором присутствовал Валера и адвокат Таты. Известно, что экс-возлюбленные еще до суда обо всем договорились, поэтому все прошло быстро и без всяких проблем.