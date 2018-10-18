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Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись

О том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц разводятся, стало известно еще несколько месяцев назад. Тогда девушка пришла на шоу «Бородина против Бузовой» и заявила на всю страну, что муж не интересуется ей, как женщиной, а также не обеспечивает их семью.

Многие зрители были шокированы, так как считали эту пару образцовой. Однако, оказалось, быть примерными супругами и родителями легко только на съемочной площадке, где не нужно думать о жилье и питании, работе и деньгах, а маленький ребенок обеспечен всем необходимым.

Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись

В реальной же жизни все оказалось гораздо сложнее, да еще и с тем учетом, что Тата и Валера задумали организовать собственный бизнес в Москве, что сделать не просто даже в менее густонаселенном городе.

В итоге в молодой семье появились первые скандалы и недопонимания, которые привели к расставанию и мыслях о разводе.

Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись

Стоит отметить, что когда Блюменкранцы на шоу «Бородина против Бузовой» заявили, что хотят спасти свои отношения, многие телезрители решили, что под этим предлогом ребята намереваются вернуться на телестройку, и наравне с другими участниками бороться в конкурсе «Человек года».

Однако позже стало ясно, что у супругов действительно есть проблемы, ведь молодой человек прямо на глазах у жены начал крутить роман с молоденькой девушкой, после чего та и приняла окончательное решение о разводе, покинув периметр «Дома-2» в очередной раз.

Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись

И уже сегодня в столице прошло слушание, на котором присутствовал Валера и адвокат Таты. Известно, что экс-возлюбленные еще до суда обо всем договорились, поэтому все прошло быстро и без всяких проблем.

«Мы отдали все необходимые документы. Скоро мне выдадут бумагу о том, что я официально свободен. Всё совместно нажитое имущество я оставляю Тате и ребёнку. С дочерью я буду видеться, когда захочу», - заявил Блюменкранц после заседания.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:11

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