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Борис Корчевников опубликовал в Instagram фото веселого Андрея Малахова в день траура Керчи

Борис Корчевников в своем аккаунте Instagram продемонстрировал фото, сразу привлекшее к себе внимание подписчиков. На нем изображен улыбающийся Андрей Малахов, вот только сюжет был сделан в день траура Керчи.
Борис Корчевников опубликовал в Instagram фото веселого Андрея Малахова в день траура Керчи


В кадре запечатлен радостный Андрей Малахов с женой Натальей и Ириной Леонидовной - матерью Бориса Корчевникова. Казалось бы, в милой публикации нет ничего необычного. В другой день она бы даже не привлекла к себе повышенного внимания. Однако снимок был опубликован в день «бойни» в Керчи. В Крыму объявлен трехдневный траур. Проявлять ли солидарность к трагедии – это личный выбор каждого. Но на фоне произошедшего радостное лицо ведущего выглядит немного странно.

Стоит отметить, что между Борисом Корчевниковым и Андреем Малаховым на протяжении длительного времени идет негласное соревнование, а именно кто из них лучше ведет шоу. Можно предположить, что обнародованное фото ведущего является тонким уколом со стороны коллеги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:54

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