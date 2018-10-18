Борис Корчевников опубликовал в Instagram фото веселого Андрея Малахова в день траура Керчи

В кадре запечатлен радостный Андрей Малахов с женой Натальей и Ириной Леонидовной - матерью Бориса Корчевникова. Казалось бы, в милой публикации нет ничего необычного. В другой день она бы даже не привлекла к себе повышенного внимания. Однако снимок был опубликован в день «бойни» в Керчи. В Крыму объявлен трехдневный траур. Проявлять ли солидарность к трагедии – это личный выбор каждого. Но на фоне произошедшего радостное лицо ведущего выглядит немного странно.Стоит отметить, что между Борисом Корчевниковым и Андреем Малаховым на протяжении длительного времени идет негласное соревнование, а именно кто из них лучше ведет шоу. Можно предположить, что обнародованное фото ведущего является тонким уколом со стороны коллеги.