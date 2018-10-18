Недостаток освещения в жилом помещении делает человека более уязвимым к заболеваниям - Ученые





По мнению ученых, практически любое помещение, в котором люди находятся длительный период времени, должно обеспечиваться достаточным количеством солнечного света. Темные замкнутые пространства являются рассадником для всевозможных болезнетворных организмов. Прямой свет солнца, в то же время, уничтожает многих из них. На основе исследований Университета Орегона было доказано, что помещение с отсутствием света накапливает вдвое больше болезнетворных организмов, нежели освещаемое солнцем.Стоит отметить, что большая часть зданий спроектирована с учетом того, чтобы обеспечивать необходимое количество света в помещениях. Размеры окон, а также их положение, позволяют лучам солнца убивать ощутимую часть бактерий в случае, если на пути не стоят шторы или другие препятствия.