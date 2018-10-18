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Недостаток освещения в жилом помещении делает человека более уязвимым к заболеваниям - Ученые

Ученые из Университета Орегона выяснили, что недостаток освещения в жилом помещении делает человека более подверженным различным заболеваниям. Это связано с тем, что солнечный свет убивает некоторые виды микробов.

Недостаток освещения в жилом помещении делает человека более уязвимым к заболеваниям - Ученые


По мнению ученых, практически любое помещение, в котором люди находятся длительный период времени, должно обеспечиваться достаточным количеством солнечного света. Темные замкнутые пространства являются рассадником для всевозможных болезнетворных организмов. Прямой свет солнца, в то же время, уничтожает многих из них. На основе исследований Университета Орегона было доказано, что помещение с отсутствием света накапливает вдвое больше болезнетворных организмов, нежели освещаемое солнцем.

Стоит отметить, что большая часть зданий спроектирована с учетом того, чтобы обеспечивать необходимое количество света в помещениях. Размеры окон, а также их положение, позволяют лучам солнца убивать ощутимую часть бактерий в случае, если на пути не стоят шторы или другие препятствия.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:43

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