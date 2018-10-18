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Зрители раскритиковали новый клип Элджея из-за пропаганды вредных привычек

Новый клип известного российского певца Элджея раскритиковали в Сети. По мнению пользователей в сюжете присутствует пропаганда вредных привычек и гомосексуализма.
Зрители раскритиковали новый клип Элджея из-за пропаганды вредных привычек

Клип Элджея на песню 1love был опубликован на YouTube, за первые 24 часа его посмотрели около 500 000 человек. Несмотря на массовый интерес к ролику, зрители обрушились на певца с критикой. Дело в том, что по сюжету Элджей выступает в роли дилера, он дает попробовать запрещенные препараты двум девушкам. Они в свою очередь изображают однополую любовь и от влияния наркотических средств начинают себя странно вести.

По мнению многих зрителей, сюжет клипа может быть пропагандой гомосексуализма и наркомании. Особенно подвержены влиянию дети, у которых не сформирована психика. Клип опубликовали в день трагедии в Керчи, это вызвало не меньший шок у пользователей. Они подчеркнули, что альбом «Sayonara Boy X» вышел в день, когда случилась трагедия в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:34

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