Зрители раскритиковали новый клип Элджея из-за пропаганды вредных привычек





Клип Элджея на песню 1love был опубликован на YouTube, за первые 24 часа его посмотрели около 500 000 человек. Несмотря на массовый интерес к ролику, зрители обрушились на певца с критикой. Дело в том, что по сюжету Элджей выступает в роли дилера, он дает попробовать запрещенные препараты двум девушкам. Они в свою очередь изображают однополую любовь и от влияния наркотических средств начинают себя странно вести.По мнению многих зрителей, сюжет клипа может быть пропагандой гомосексуализма и наркомании. Особенно подвержены влиянию дети, у которых не сформирована психика. Клип опубликовали в день трагедии в Керчи, это вызвало не меньший шок у пользователей. Они подчеркнули, что альбом «Sayonara Boy X» вышел в день, когда случилась трагедия в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово.