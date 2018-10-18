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После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану

Известная певица и популярная ведущая "Дома-2" Ольга Бузова после того, как ее обманул сыровар из Суздаля Денис Лебедев, пребывает в подавленном состоянии.

Правда, звезда уже позаботилась о своей безопасности и наняла телохранителей.

После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану

У себя в аккаунте Instagram знаменитость написала, что после завершения проекта внезапно узнала об изменах Дениса и о том, что победитель проекта избил женщину, а плюс ко всему, употреблял запрещенные препараты.

Бузова сегодня довольно тяжело переживает предательство человека, которому доверилась и даже полюбила. Она его уже назвала самым «чудовищным и бездушным» в своей жизни.

После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану

Однако Она старается стойко переносить такой удар. Разумеется, многочисленные поклонники сочувствуют звезде и всячески поддерживают Олю. А многие забеспокоились и о безопасности Бузовой после истории с сыроваром. Кто-то посоветовал ей охрану нанять, на что Ольга ответила, что уже это сделала.

«Уже», - в частности так и заявила Бузова.


После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55

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