После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану

«Уже», - в частности так и заявила Бузова.





Правда, звезда уже позаботилась о своей безопасности и наняла телохранителей.У себя в аккаунте Instagram знаменитость написала, что после завершения проекта внезапно узнала об изменах Дениса и о том, что победитель проекта избил женщину, а плюс ко всему, употреблял запрещенные препараты.Бузова сегодня довольно тяжело переживает предательство человека, которому доверилась и даже полюбила. Она его уже назвала самым «чудовищным и бездушным» в своей жизни.Однако Она старается стойко переносить такой удар. Разумеется, многочисленные поклонники сочувствуют звезде и всячески поддерживают Олю. А многие забеспокоились и о безопасности Бузовой после истории с сыроваром. Кто-то посоветовал ей охрану нанять, на что Ольга ответила, что уже это сделала.