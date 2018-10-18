Новый смартфон OnePlus 6T получит камеру с режимом ночной съемки





Компанией OnePlus обнародован отчет о будущих запланированных релизах. При этом стало известно о возможных обновлениях устройств и инновации, готовящиеся к использованию на смартфонах. Версия OnePlus 6T должна оснащаться тройным модулем камеры. В данном случае один из объективов будет поддерживать работу устройства в ночное время. Разработчики отмечают, что функция позволит делать фото в случае минимального освещения благодаря программному обеспечению, повышенной светочувствительности. Новые устройства бренда получат обновленную вариацию оболочки ОС OxygenOS, отличающейся улучшенным интерфейсом, а также массой дополнительных функций. В модели исчезнет привычный разъём для наушников. С ней в комплекте идут специальные переходники.Смартфон OnePlus 6T использует процессор Snapdragon 845 , ОЗУ на 8 Гб. Основная камера имеет разрешение на 16/20 Мп. В качестве ОС для смартфона собираются использовать Android 9 Pie. Автономность устройства обеспечивает АКБ на 3 700 мАч.