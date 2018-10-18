Автор песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко судится с мужем-тираном





Не секрет, что ранее певице Елизавете Хайковой, известной в мире российского шоу-бизнеса под псевдонимом Лизабет, очень завидовали окружающие, ведь знаменитость не только вышла замуж за сотрудника корпорации «Газпром» Дмитрия Зайцева и обзавелась наследницей, но и ежедневно демонстрировала в личном микроблоге красивую картинку идеального семейства.Тем не менее, лишь единицы знали, сколько боли и страха скрывается за улыбкой молодой мамочки. Как стало известно, супруг Елизаветы зачастую появлялся дома в нетрезвом состоянии, оскорблял жену, и даже неоднократно поднимал на нее руку. Хайкова скрывала от поклонников и родных всю правду и пыталась сохранить брак в надежде, что Дмитрий совсем скоро изменится.Впрочем, недавно певице пришлось нарушить молчание, так как ее бывший супруг обратился в суд. По словам Елизаветы Хайковой, Дмитрий Зайцев нанял несколько хороших адвокатов, которые пытаются доказать общественности, что она не в состоянии воспитывать двухлетнюю дочь Майю, и требуют отобрать малышку у знаменитости.Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с автором песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко, в котором она рассказала, как на самом деле обстоят дела. По словам Елизаветы, на сегодняшний день между ней и Дмитрием разгорелась настоящая война, ведь первый суд ее бывший муж выиграл. Хайкова уже подала апелляцию и настроена до конца бороться за свою дочь.Оказывается, что юристы сотрудника корпорации «Газпром» подговорили некогда близких друзей певицы, чтобы те обвинили знаменитость в употреблении спиртных напитков и запрещенных препаратов. На данный момент Елизавета очень переживает за здоровье и воспитание двухлетней дочери Майи, так как точно не может знать, в каком сейчас состоянии возвращается домой и проводит время с ее единственной наследницей Дмитрий Зайцев.