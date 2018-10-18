АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Автор песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко судится с мужем-тираном

Елизавета Хайкова борется с бывшим супругом Дмитрием Зайцевым за двухлетнюю дочь Майю.

Не секрет, что ранее певице Елизавете Хайковой, известной в мире российского шоу-бизнеса под псевдонимом Лизабет, очень завидовали окружающие, ведь знаменитость не только вышла замуж за сотрудника корпорации «Газпром» Дмитрия Зайцева и обзавелась наследницей, но и ежедневно демонстрировала в личном микроблоге красивую картинку идеального семейства.

Автор песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко судится с мужем-тираном

Тем не менее, лишь единицы знали, сколько боли и страха скрывается за улыбкой молодой мамочки. Как стало известно, супруг Елизаветы зачастую появлялся дома в нетрезвом состоянии, оскорблял жену, и даже неоднократно поднимал на нее руку. Хайкова скрывала от поклонников и родных всю правду и пыталась сохранить брак в надежде, что Дмитрий совсем скоро изменится.

Впрочем, недавно певице пришлось нарушить молчание, так как ее бывший супруг обратился в суд. По словам Елизаветы Хайковой, Дмитрий Зайцев нанял несколько хороших адвокатов, которые пытаются доказать общественности, что она не в состоянии воспитывать двухлетнюю дочь Майю, и требуют отобрать малышку у знаменитости.

Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с автором песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко, в котором она рассказала, как на самом деле обстоят дела. По словам Елизаветы, на сегодняшний день между ней и Дмитрием разгорелась настоящая война, ведь первый суд ее бывший муж выиграл. Хайкова уже подала апелляцию и настроена до конца бороться за свою дочь.

Автор песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко судится с мужем-тираном

Оказывается, что юристы сотрудника корпорации «Газпром» подговорили некогда близких друзей певицы, чтобы те обвинили знаменитость в употреблении спиртных напитков и запрещенных препаратов. На данный момент Елизавета очень переживает за здоровье и воспитание двухлетней дочери Майи, так как точно не может знать, в каком сейчас состоянии возвращается домой и проводит время с ее единственной наследницей Дмитрий Зайцев.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кофе помогает снизить риск появления розацеа на
Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея
"Пришельцы атакуют": Загадочный летающий объект
Из-за плесени восьмилетний английский школьник
ПСб и «1С» заключили между собой соглашение об
В Уганде женщина за 18 лет родила 44 ребенка
Дана Борисова в Instagram сообщила о своем
Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись
Жители Москвы 18 октября будут наблюдать за
Сергей Безруков в свой день рождения с группой
После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану
Очевидец снял на видео летящего над Москвой
Автор песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко
General Motors воспользовалась брендом Chevrolet
Власти Таиланда намерены временно отменить
Пожилая жена Гогена Солнцева - Екатерина
Видеоролик с новым смартфоном Oppo R17 появился в
В Москве открылась первая в мире биржа
В ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu лидирует Asus
Потерявшие детей британки раскритиковали Меган
Александр Гринев намерен продолжать бороться за
Смартфон Mate 20 от Huawei получит функции
Сергей Аксёнов: Керченский стрелок не мог
Акционер «Инград» ознакомился со строительством
Ученые: Кольцо со встроенными сенсорами поможет
В Краснодаре женщина и ребенок пострадали в ДТП
Разработка от Qualcomm повысит скорость
В Краснодаре водитель мусоровоза сбил девушку
В Екатеринбурге очевидцы сделали фото балкона с
В детском саду округа Югра вспышка сальмонеллеза
Просмотреть все новости