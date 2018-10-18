Пожилая жена Гогена Солнцева - Екатерина прекратила выходить на связь

"Я бы хотел спросить свою дорогую жену, почему так долго нет связи с ней? Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим в семье всё решают вместе! Господа, передайте моей жене, если увидите её у себя в квартире, пусть хотя бы вернёт уважение к себе. Всё ж взрослый человек! Катя, я серьёзно! Мы не подростки! P.S.: Разочаровался...", — пишет брошенный муж в Инстаграм.

После того, как Екатерина сделала себе пластическую операцию, скандалы в их семье участились и в один прекрасный момент она ушла от Гогена.Сейчас Солнцев никак не может её найти и уже обратился к знакомым, которых просит: если его 63-летняя супруга находится у них, "то пусть вернёт уважение к себе".Шоумен рассказывает, что Терешкович даже прекратила выходить с ним на связь.О том, что Катя ушла от него, эпатажный участник телестройки сообщал несколько дней назад. С тех пор Катерина домой так и не приходила. Кстати, в публикации Гоген пишет, что у него в душе возникла пустота.Раньше уже сообщалось, что пожилая супруга Солнцево ушла от него, когда узнала, что к ее мужу скоро приедет его знакомая Светлана.