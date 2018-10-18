Уфологи: Тень от Нибиру скоро погрузит Землю во тьму





В Сети периодически появляются доказательства того, что таинственная Планета Х приближается к Земле. Из США пришли очередные сведения о Нибиру, очевидцы запечатлели на видео, как от загадочного объекта падает тень на Землю. На кадрах видно огромную тень на небе, которая препятствует проникновению солнечных лучей. По мнению уфологов, это свидетельствует о том, что на горизонте совсем скоро появится небесное тело.Ранее экс-сотрудник NASA сообщал о том, что ещё 50 лет назад власти предупреждали о Нибиру. Коричневого карлика, который двигался в сторону Солнечной системы, астрономы обнаружили в 60-х годах минувшего столетия. Об этом писали американские СМИ, однако публикации прекратились, так как вмешались спецслужбы.