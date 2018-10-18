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Уфологи: Тень от Нибиру скоро погрузит Землю во тьму

Очевидцы из Соединённых штатов продемонстрировали видео, на котором видно, как на Землю падает тень от Нибиру. По мнению уфологов, Планета Х уже близко, а также она способна частично или полностью погрузить Землю во тьму.
Уфологи: Тень от Нибиру скоро погрузит Землю во тьму

В Сети периодически появляются доказательства того, что таинственная Планета Х приближается к Земле. Из США пришли очередные сведения о Нибиру, очевидцы запечатлели на видео, как от загадочного объекта падает тень на Землю. На кадрах видно огромную тень на небе, которая препятствует проникновению солнечных лучей. По мнению уфологов, это свидетельствует о том, что на горизонте совсем скоро появится небесное тело.

Ранее экс-сотрудник NASA сообщал о том, что ещё 50 лет назад власти предупреждали о Нибиру. Коричневого карлика, который двигался в сторону Солнечной системы, астрономы обнаружили в 60-х годах минувшего столетия. Об этом писали американские СМИ, однако публикации прекратились, так как вмешались спецслужбы.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:08

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