Кофе помогает снизить риск появления розацеа на лице - Ученые





Исследования ученых были масштабными, в них приняло участие 82 000 женщин. Они пили кофеиносодержащие напитки (кофе, чай, шоколад). Проанализировав полученные данные, эксперты установили, что при ежедневном употреблении 4 чашек кофе значительно сокращалась вероятность появления красноты на лице или розацеа. У любителей бодрящего напитка риск воспаления кожных покровов уменьшался на 20%. При этом, употребление кофе без содержания кофеина оказалось безрезультатным. Авторы эксперимента уверены, что благодаря кофе сужаются кровеносные сосуды, и покраснения становятся менее выраженными.Розацеа является хроническим заболеванием, из-за которого кожа выглядит красной. Ее признаки могут сохраняться несколько недель и даже месяцев. Порой ее можно перепутать с угревой сыпью, аллергической реакцией или какими-либо другими дерматологическими болезнями. У медиков до сих пор нет уверенности в причинах, вызывающих розацеа, также нет и эффективных препаратов для ее лечения. Все, что имеется в распоряжении современной медицины – это средства, направленные на уменьшение симптомов.