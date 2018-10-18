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Из-за плесени восьмилетний английский школьник превратился в ужасного "демона"

Восьмилетний британский школьник из-за плесени превратился в ужасного "демона", как в ленте "Экзорцист". Он внушал страх родственникам. В итоге у ребёнка развились галлюцинации вследствие расстройства мозга.

Из-за плесени восьмилетний английский школьник превратился в ужасного "демона"


Родители мальчика считали, что в него вселился дьявол. Всегда спокойный и улыбчивый ребёнок очень резко изменился в своём поведении. Это в итоге вызвало ужас у родственников английского школьника. Мальчик начал себя вести агрессивно. Он набрасывался на родителей и гостей, разрушал предметы в доме, запирал взрослых в комнатах. В свою очередь у мальчика начали проявляться сильные галлюцинации. Он отказывался употреблять пищу. У него развился сильный страх пуговиц. Ребёнок 10 месяцев не чистил зубы, его «преследовала» бессонница. Родители водили мальчика по разным врачам. В итоге ему поставили диагноз - педиатрический синдром PANS. 43-летняя мама ребёнка считает, что болезнь спровоцировала плесень в доме. Семья даже решила переехать в другое здание, но это не помогло.

Медицинские специалисты утверждают, что плесень способна влиять на мозг, вызывать перепады настроения, проблемы с мышлением, гнев. В случае с английским школьником имел место синдром PANS. Это детское нервно-психическое аутоиммунное расстройство, которое вызвано инфекцией стрептококк. Мальчика лечили противовоспалительными препаратами, антибиотиками стероидами. Всё это помогло семье вернуть их ребёнка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:37

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