В Уганде женщина за 18 лет родила 44 ребенка
В Уганде 40-летняя жительница за 18 лет успела родить 44 ребенка. Первые дети у Мариам Набатанзи появились, когда ей было 22 года, что по меркам Уганды является поздним возрастом для первой беременности.
С тех пор у Матери-героини появились три четверняшки, четыре тройняшки, шесть пар близнецов и восемь обычных детей. Чтобы прокормить такое большое семейство Мариам Набатанзи приходится работать с утра до ночи почти без выходных. Однако узнав о нелегкой судьбе героини, в США в рамках благотворительной компании для нее собрали более 10 000 долларов.
Местный гинеколог полагает, что такая плодовитость обусловлена генетической наследственностью. По словам Мариам, у ее матери было 45 детей, но из-за нищенского существования, многие из них погибли от голода. Многодетная мать не собирается повторять ошибки своих родителей, а потому намерена поставить всех своих детей на ноги.
С тех пор у Матери-героини появились три четверняшки, четыре тройняшки, шесть пар близнецов и восемь обычных детей. Чтобы прокормить такое большое семейство Мариам Набатанзи приходится работать с утра до ночи почти без выходных. Однако узнав о нелегкой судьбе героини, в США в рамках благотворительной компании для нее собрали более 10 000 долларов.
Местный гинеколог полагает, что такая плодовитость обусловлена генетической наследственностью. По словам Мариам, у ее матери было 45 детей, но из-за нищенского существования, многие из них погибли от голода. Многодетная мать не собирается повторять ошибки своих родителей, а потому намерена поставить всех своих детей на ноги.
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:24