АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

В Уганде женщина за 18 лет родила 44 ребенка

В Уганде 40-летняя жительница за 18 лет успела родить 44 ребенка. Первые дети у Мариам Набатанзи появились, когда ей было 22 года, что по меркам Уганды является поздним возрастом для первой беременности.

В Уганде женщина за 18 лет родила 44 ребенка


С тех пор у Матери-героини появились три четверняшки, четыре тройняшки, шесть пар близнецов и восемь обычных детей. Чтобы прокормить такое большое семейство Мариам Набатанзи приходится работать с утра до ночи почти без выходных. Однако узнав о нелегкой судьбе героини, в США в рамках благотворительной компании для нее собрали более 10 000 долларов.

Местный гинеколог полагает, что такая плодовитость обусловлена генетической наследственностью. По словам Мариам, у ее матери было 45 детей, но из-за нищенского существования, многие из них погибли от голода. Многодетная мать не собирается повторять ошибки своих родителей, а потому намерена поставить всех своих детей на ноги.




 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кофе помогает снизить риск появления розацеа на
Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея
"Пришельцы атакуют": Загадочный летающий объект
Из-за плесени восьмилетний английский школьник
ПСб и «1С» заключили между собой соглашение об
В Уганде женщина за 18 лет родила 44 ребенка
Дана Борисова в Instagram сообщила о своем
Тата и Валерий Блюменкранц официально развелись
Жители Москвы 18 октября будут наблюдать за
Сергей Безруков в свой день рождения с группой
После шоу «Замуж за Бузову» Ольга наняла охрану
Очевидец снял на видео летящего над Москвой
Автор песен Ольги Бузовой и Виктории Дайнеко
General Motors воспользовалась брендом Chevrolet
Власти Таиланда намерены временно отменить
Пожилая жена Гогена Солнцева - Екатерина
Видеоролик с новым смартфоном Oppo R17 появился в
В Москве открылась первая в мире биржа
В ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu лидирует Asus
Потерявшие детей британки раскритиковали Меган
Александр Гринев намерен продолжать бороться за
Смартфон Mate 20 от Huawei получит функции
Сергей Аксёнов: Керченский стрелок не мог
Акционер «Инград» ознакомился со строительством
Ученые: Кольцо со встроенными сенсорами поможет
В Краснодаре женщина и ребенок пострадали в ДТП
Разработка от Qualcomm повысит скорость
В Краснодаре водитель мусоровоза сбил девушку
В Екатеринбурге очевидцы сделали фото балкона с
В детском саду округа Югра вспышка сальмонеллеза
Просмотреть все новости