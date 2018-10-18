В Уганде женщина за 18 лет родила 44 ребенка





С тех пор у Матери-героини появились три четверняшки, четыре тройняшки, шесть пар близнецов и восемь обычных детей. Чтобы прокормить такое большое семейство Мариам Набатанзи приходится работать с утра до ночи почти без выходных. Однако узнав о нелегкой судьбе героини, в США в рамках благотворительной компании для нее собрали более 10 000 долларов.Местный гинеколог полагает, что такая плодовитость обусловлена генетической наследственностью. По словам Мариам, у ее матери было 45 детей, но из-за нищенского существования, многие из них погибли от голода. Многодетная мать не собирается повторять ошибки своих родителей, а потому намерена поставить всех своих детей на ноги.