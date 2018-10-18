Жители Москвы 18 октября будут наблюдать за сближением Луны и Марса





Вчера, 17 октября, в небе над Москвой горожане уже могли увидеть сближение естественного спутника Земли и Красной планеты, а сегодня, с 17.30 до 00.00, у них будет еще один шанс стать свидетелями уникального явления.Оба небесных тела сейчас пребывают в созвездии Козерога. В процессе сближения Луна будет находиться в фазе первой четверти и окажется поблизости от Марса на расстоянии всего двух градусов. Марс будет особенно ярко-красным, и его можно будет рассмотреть невооруженным глазом. После этого светила исчезнут за горизонтом.