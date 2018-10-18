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Жители Москвы 18 октября будут наблюдать за сближением Луны и Марса

У жителей и гостей Москвы появится возможность 18 октября наблюдать за сближением Луны и Марса без специальных устройств. Об этом сообщили сотрудники столичного планетария.
Жители Москвы 18 октября будут наблюдать за сближением Луны и Марса
Вчера, 17 октября, в небе над Москвой горожане уже могли увидеть сближение естественного спутника Земли и Красной планеты, а сегодня, с 17.30 до 00.00, у них будет еще один шанс стать свидетелями уникального явления.

Оба небесных тела сейчас пребывают в созвездии Козерога. В процессе сближения Луна будет находиться в фазе первой четверти и окажется поблизости от Марса на расстоянии всего двух градусов. Марс будет особенно ярко-красным, и его можно будет рассмотреть невооруженным глазом. После этого светила исчезнут за горизонтом.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:07

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