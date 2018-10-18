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Александр Гринев намерен продолжать бороться за сердце одинокой Ольги Бузовой

Фаворит реалити-шоу «Замуж за Бузову» 29-летний Александр Гринев опубликовал в личном инста-блоге довольно неожиданное обращение к Ольге Бузовой.

Не секрет, что в минувшие выходные телезрители увидели финальную серию телепроекта «Замуж за Бузову», после которой у многочисленных фанатов поющей телеведущей появилось еще больше вопросов. Так как вчера Ольга Бузова на многие из них уже ответила, сейчас некоторые участники телешоу принялись высказывать свое видение по поводу сложившейся ситуации.

Александр Гринев намерен продолжать бороться за сердце одинокой Ольги Бузовой

Отметим, что несколько часов назад Ольга Бузова заявила интернет-пользователям, что победитель проекта Денис Лебедев не только воспользовался ее доверием, но и предал ее.

В итоге считанные часы назад Александр Гринев дал понять своим поклонникам, что не намерен оставлять все как есть сейчас. По словам молодого предпринимателя, он планирует продолжать бороться за сердце телеведущей «Дом-2» в реальной жизни, ведь она очень изменила его жизнь.

Из поста любимчика Ольги Бузовой становится понятно, что мужчину очень радует тот факт, что у теледивы ничего не сложилось с победителем реалити-шоу Денисом Лебедевым. Также Александр Гринев убежден, что из-за бури положительных и отрицательных эмоций они с Олей попросту запутались в своих чувствах и в себе, и только время поможет им обоим расставить все на свои места.

Александр Гринев намерен продолжать бороться за сердце одинокой Ольги Бузовой

Несостоявшийся финалист телепроекта «Замуж за Бузову» подчеркнул, что уже высказал все, что у него было на душе, главной героине телешоу. Сейчас же свое участие в реалити Александр Гринев воспринимает, как бесценный опыт, который ему очень пригодится в ближайшем будущем.

«..Все будет хорошо. Верь» - обратился Гринев к Ольге Бузовой, отмечая, что она стала для него близким и родным человеком, который всегда готов поддержать и никогда не даст ему опустить нос.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:54

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