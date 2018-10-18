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Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея Малахова во время пародии на дебош Кокорина и Мамаева

Андрей Малахов опубликовал в своем микроблоге Instagram видео, на котором запечатлено, как Лолита Милявская, надев боксерские перчатки, накинулась на него во время пародии на дебош Кокорина и Мамаева. Также от певицы досталось и Стасу Костюшкину, севшему рядом с ведущим.
Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея Малахова во время пародии на дебош Кокорина и Мамаева


Под роликом Андрей Малахов написал, что Лолита Милявская близко принимает все к сердцу. На записи изображен ведущий, сидящий за одним столом с популярным исполнителем песен Стасом Костюшкиным. Неожиданно к ним подсела артистка, чьи руки украсили красные боксерские перчатки, и начала наносить обоим удары. Как оказалось, видео было постановочным.

Фолловеры оценили чувство юмора Андрея Малахова и его знаменитых друзей. Ролик в течение тринадцати часов собрал свыше одного миллиона просмотров и более 1,6 тысяч комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:54

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