Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея Малахова во время пародии на дебош Кокорина и Мамаева
Андрей Малахов опубликовал в своем микроблоге Instagram видео, на котором запечатлено, как Лолита Милявская, надев боксерские перчатки, накинулась на него во время пародии на дебош Кокорина и Мамаева. Также от певицы досталось и Стасу Костюшкину, севшему рядом с ведущим.
Под роликом Андрей Малахов написал, что Лолита Милявская близко принимает все к сердцу. На записи изображен ведущий, сидящий за одним столом с популярным исполнителем песен Стасом Костюшкиным. Неожиданно к ним подсела артистка, чьи руки украсили красные боксерские перчатки, и начала наносить обоим удары. Как оказалось, видео было постановочным.
Фолловеры оценили чувство юмора Андрея Малахова и его знаменитых друзей. Ролик в течение тринадцати часов собрал свыше одного миллиона просмотров и более 1,6 тысяч комментариев.
Под роликом Андрей Малахов написал, что Лолита Милявская близко принимает все к сердцу. На записи изображен ведущий, сидящий за одним столом с популярным исполнителем песен Стасом Костюшкиным. Неожиданно к ним подсела артистка, чьи руки украсили красные боксерские перчатки, и начала наносить обоим удары. Как оказалось, видео было постановочным.
Фолловеры оценили чувство юмора Андрея Малахова и его знаменитых друзей. Ролик в течение тринадцати часов собрал свыше одного миллиона просмотров и более 1,6 тысяч комментариев.