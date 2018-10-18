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Сергей Аксёнов: Керченский стрелок не мог готовиться в одиночку к нападению на колледж

Сергей Аксёнов выступил с заявлением, отмечая, что вряд ли керченский стрелок готовился к нападению на колледж в одиночку. Крымские власти считают, что массовое убийство организовать не так-то просто.
Сергей Аксёнов: Керченский стрелок не мог готовиться в одиночку к нападению на колледж

В Крыму произошла трагедия, жертвами которой стали несколько десятков раненых студентов, а также несколько человек были убиты. Как уже выяснили спецслужбы, несколько бомб, начинённых острыми металлическими предметами, собрал учащийся Керченского политехнического колледжа. Подозреваемый расправлялся с жертвами, используя огнестрельное оружие, и действовал в одиночку.

Глава республики высказал своё предположение о том, что к подготовке теракта может быть причастен кто-то ещё. Аксёнов и его коллеги считают, что одному человеку организовать столь сложную подготовку невозможно, наверняка стрелку кто-то помогал.

Керченским стрелком является 18-летний студент, который увлекался сборкой взрывных устройств, своим умением он неоднократно хвастался перед знакомыми. Соседи молодого человека рассказали, что они с детства замечали в его поведении агрессию, но до последнего момента на это никто не обращал внимания.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:46

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