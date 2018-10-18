Сергей Безруков в свой день рождения с группой «Крестный папа» сыграет рок на сцене Crocus City Hall





Известный актер Сергей Безруков 45 день рождения проведет на сцене, однако в этот раз он решил совместить праздник с исполнением своей юношеской мечты – собрать рок-группу и спеть на сцене собственные песни. Артист признается, что рад тому, что смог воплотить мечту в жизнь и создать свою группу, она называется «Крестный папа». Это будет дебютное выступление, которое смогут увидеть зрители в честь дня рождения юбиляра и новоиспеченного рок музыканта на сцене Crocus City Hall.Праздничный концерт называется «Безумный день рождения». Помимо авторских песен Безрукова, он и его гости исполнят «каверы» на стихотворения писателя Сергея Есенина и великого исполнителя Владимира Высоцкого.