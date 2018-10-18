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Сергей Безруков в свой день рождения с группой «Крестный папа» сыграет рок на сцене Crocus City Hall

Известный российский актер кино и театра, руководитель Губернского театра Сергей Безруков в свой 45 день рождения сыграет рок с группой «Крестный папа» на сцене Crocus City Hall. Концерт в честь праздника несет название «Безумный день рождения».
Сергей Безруков в свой день рождения с группой «Крестный папа» сыграет рок на сцене Crocus City Hall

Известный актер Сергей Безруков 45 день рождения проведет на сцене, однако в этот раз он решил совместить праздник с исполнением своей юношеской мечты – собрать рок-группу и спеть на сцене собственные песни. Артист признается, что рад тому, что смог воплотить мечту в жизнь и создать свою группу, она называется «Крестный папа». Это будет дебютное выступление, которое смогут увидеть зрители в честь дня рождения юбиляра и новоиспеченного рок музыканта на сцене Crocus City Hall.

Праздничный концерт называется «Безумный день рождения». Помимо авторских песен Безрукова, он и его гости исполнят «каверы» на стихотворения писателя Сергея Есенина и великого исполнителя Владимира Высоцкого.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

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