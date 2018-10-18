Очевидец снял на видео летящего над Москвой «дракона»





Дело в том, что объект не был похож на корабль пришельцев. Самые внимательные увидели, что существо имеет хвост и крылья, но на птицу из-за своих гигантских размеров оно совсем не походило. Тогда конспирологам пришла идея о том, что Резник запечатлел на iPhone не НЛО, а настоящего дракона.По словам некоторых специалистов, ученые до сих пор не открыли всех животных на земле. Существует такая деятельность, как криптозоология, изучающая существ, которые упоминаются в мифах и легендах. В частности криптозоологи уделяют много времени изучению драконов, полагая, что единичные представители могут существовать на Земле.