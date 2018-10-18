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Очевидец снял на видео летящего над Москвой «дракона»

Москвич 16 октября снял на видео огромного дракона на фоне луны. На следующий день Артем Резник опубликовал ролик в Сети, написав, что ему удалось снять на видео НЛО, однако многие с ним не согласились.

Очевидец снял на видео летящего над Москвой «дракона»


Дело в том, что объект не был похож на корабль пришельцев. Самые внимательные увидели, что существо имеет хвост и крылья, но на птицу из-за своих гигантских размеров оно совсем не походило. Тогда конспирологам пришла идея о том, что Резник запечатлел на iPhone не НЛО, а настоящего дракона.

По словам некоторых специалистов, ученые до сих пор не открыли всех животных на земле. Существует такая деятельность, как криптозоология, изучающая существ, которые упоминаются в мифах и легендах. В частности криптозоологи уделяют много времени изучению драконов, полагая, что единичные представители могут существовать на Земле.




 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:54

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