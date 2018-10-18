Акционер «Инград» ознакомился со строительством нового жилого комплекса
Строительство жилого комплекса бизнес-класса ЖК «Серебряный парк» идёт полным ходом. Этот ЖК будет возведён в Северо-Западном административном округе Москвы. Недавно с ходом строительства ознакомился основной акционер и председатель совета директоров ПАО «Инград» Роман Авдеев, сообщает «Соловей.Инфо».
Жилой комплекс возводит «Инград» в московском районе Хорошово-Мневники. Экскурсию по стройке для акционера провели генеральный директор компании Павел Поселенов и руководитель проекта Руслан Соловьёв. Также они рассказали Роману Авдееву о сроках и этапах строительства жилого комплекса.
ГК «Инград» является крупнейшей девелоперской компанией. В портфеле у фирмы более 2,5 млн. кв. м жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса. Компания по-настоящему заботиться о своих клиентах.
Новый жилой комплекс тоже будет очень престижным. Близость Серебряного бора, комфортные планировки, современные технологии строительства, удобный район, близость инфраструктуры – все это делает новый жилой комплекс элитным. Также сообщается, что проект состоит из шести корпусов переменной этажности от 10 до 20 этажей общей площадью 125 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию ожидается в 4 квартале 2019 года.
Жилой комплекс возводит «Инград» в московском районе Хорошово-Мневники. Экскурсию по стройке для акционера провели генеральный директор компании Павел Поселенов и руководитель проекта Руслан Соловьёв. Также они рассказали Роману Авдееву о сроках и этапах строительства жилого комплекса.
ГК «Инград» является крупнейшей девелоперской компанией. В портфеле у фирмы более 2,5 млн. кв. м жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса. Компания по-настоящему заботиться о своих клиентах.
Новый жилой комплекс тоже будет очень престижным. Близость Серебряного бора, комфортные планировки, современные технологии строительства, удобный район, близость инфраструктуры – все это делает новый жилой комплекс элитным. Также сообщается, что проект состоит из шести корпусов переменной этажности от 10 до 20 этажей общей площадью 125 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию ожидается в 4 квартале 2019 года.
Экономика
Добавил: admin Сегодня, 12:45