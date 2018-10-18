Коробков рассказал, как Лебедев вымаливал прощение у Бузовой, валяясь у неё в ногах





Как стало известно, отвергнутый воздыхатель Ольги Бузовой Валентин Коробков перепроверил все слухи о настоящем характере Дениса Лебедева и пришел к выводу – это истинная правда.Несколько часов назад несостоявшийся финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram серию видеороликов, в которых он не подбирая слов заявил, что считает победителя телепроекта непорядочным человеком, а свое мнение о Лебедеве он изменил после обнародованной СМИ скандальной информацией.По словам Валентина Коробкова, только благодаря помощи журналистов Ольге Бузовой удалось узнать всю правду о Денисе Лебедеве и именно поэтому поющая телеведущая поспешила дать сыровару отворот-поворот. Тем не менее, победитель реалити-шоу не стал так просто отпускать одну из завидных невест российского шоу-бизнеса.Как рассказывает Валентин, теперь Денис «весь в соплях», в три часа ночи, является к Ольге с цветами и, валяясь у ее ног, продолжает просить прощения. Также Коробков сообщил, что Лебедев пытается убедить Бузову верить только его словам, а все скандальные слухи, которые продолжают активно распространяться в Сетях, воспринимать, как зависть и желание недоброжелателей оставить ее в одиночках.К слову, Валентин Коробков не стал удерживать себя от потока ненормативной лексики и рассказал интернет-пользователям довольно интересную информацию. По словам бывшего участника телепроекта «Замуж за Бузову», Денис Лебедев на самом деле не бизнесмен, а весь «бизнес» победителя реалити принадлежит его пассии по имени Вита, которая по уши влюблена в него и именно поэтому прощает мужчине все его выкрутасы.