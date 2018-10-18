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General Motors воспользовалась брендом Chevrolet FNR для презентации 2 концептов в Китае

General Motors применила бренд Chevrolet FNR, чтобы презентовать в Китае два концепта. GM теперь подала требуемые бумаги в американское патентное ведомство, для продления сроков прав на бренды FNR, а также Chevrolet FNR.

General Motors воспользовалась брендом Chevrolet FNR для презентации 2 концептов в Китае


Данные названия впервые зарегистрировали в 2015 году за компанией GM. По всей видимости она приняла решение продолжать под ними работу. Стоит отметить, что дебют оригинального концепта FNR - Find New Roads состоялся в 2015 году в рамках шанхайского автосалона. Данное футуристическое купе представляет собой автономное авто будущего. Chevrolet в Шанхае в прошлом году представил концепт FNR-X. Речь идёт о более реалистичном кроссовере, демонстрировавшим аэродинамические технологии следующей генерации, включая активные задние/передние спойлеры, боковые юбки, а также колесные диски, спицы которых закрывались при большой скорости, для уменьшения сопротивления.

Продление прав в отношении товарного знака FNR говорит о том, что GM будет в дальнейшем применять его для новых современных концептов. Идея FNR является довольно расплывчатой, чтобы применить её практически для всех сегментов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:43

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