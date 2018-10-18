В Краснодаре водитель мусоровоза сбил девушку





Официальный представитель УМВД по Краснодару, Артем Коноваленко сообщил, что водитель мусоровоза, двигаясь по улице Солнечной не пропустил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет. Принял ли 56-летний водитель данное решение преднамеренно, или же авария вышла вследствие невнимательности, представители правоохранительных органов устанавливают.Девушка в возрасте 29 лет получила множественные переломы в результате столкновения с мусоровозом. Тем не менее, ее доставили в больницу, где пострадавшей оказываются необходимые услуги. Дополнительные обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.