Власти Таиланда намерены временно отменить визовый режим для 21 страны





Временное нововведение было предложено вице-премьером Таиланда по вопросам экономики Сомкитом Чатусипхитхаком. Особое внимание власти хотят уделить гражданам из Китая и Узбекистана. После крушения судна с туристами из Китая в июле текущего года около острова Пхукет, туристический поток из данной страны снизился почти на 20%.В этом списке присутствуют Беларусь, Казахстан и Украина. Главной целью властей Таиланда является привлечение большего потока туристов. Предварительно в 2018 году страну посетят 40 млн человек.