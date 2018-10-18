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Власти Таиланда намерены временно отменить визовый режим для 21 страны

Власти Таиланда на период конец осени и начало зимы текущего года (ноябрь, декабрь) намерены отменить визовый режим для 21 страны. Главной целью является привлечение иностранных туристов.

Власти Таиланда намерены временно отменить визовый режим для 21 страны

Временное нововведение было предложено вице-премьером Таиланда по вопросам экономики Сомкитом Чатусипхитхаком. Особое внимание власти хотят уделить гражданам из Китая и Узбекистана. После крушения судна с туристами из Китая в июле текущего года около острова Пхукет, туристический поток из данной страны снизился почти на 20%.

В этом списке присутствуют Беларусь, Казахстан и Украина. Главной целью властей Таиланда является привлечение большего потока туристов. Предварительно в 2018 году страну посетят 40 млн человек.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:36

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