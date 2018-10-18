Власти Таиланда намерены временно отменить визовый режим для 21 страны
Власти Таиланда на период конец осени и начало зимы текущего года (ноябрь, декабрь) намерены отменить визовый режим для 21 страны. Главной целью является привлечение иностранных туристов.
Временное нововведение было предложено вице-премьером Таиланда по вопросам экономики Сомкитом Чатусипхитхаком. Особое внимание власти хотят уделить гражданам из Китая и Узбекистана. После крушения судна с туристами из Китая в июле текущего года около острова Пхукет, туристический поток из данной страны снизился почти на 20%.
В этом списке присутствуют Беларусь, Казахстан и Украина. Главной целью властей Таиланда является привлечение большего потока туристов. Предварительно в 2018 году страну посетят 40 млн человек.
Временное нововведение было предложено вице-премьером Таиланда по вопросам экономики Сомкитом Чатусипхитхаком. Особое внимание власти хотят уделить гражданам из Китая и Узбекистана. После крушения судна с туристами из Китая в июле текущего года около острова Пхукет, туристический поток из данной страны снизился почти на 20%.
В этом списке присутствуют Беларусь, Казахстан и Украина. Главной целью властей Таиланда является привлечение большего потока туристов. Предварительно в 2018 году страну посетят 40 млн человек.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:36