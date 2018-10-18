Видеоролик с новым смартфоном Oppo R17 появился в Сети
В Сети опубликовали первый официальный ролик с изображением нового смартфона Oppo R17. На видео можно рассмотреть, что сканер отпечатка пальцев у девайса находится под дисплеем.
Ожидается, что в продажу смартфон Oppo R17 поступит в начале следующего месяца. На китайском рынке устройство уже доступно для предварительного заказа. Судя по рекламному ролику, новинка получит более современный дизайн с округлыми формами и неглубоким вырезом в верхней части, при этом камера из тройного модуля будет расположена на задней панели гаджета.
В Китае стоимость смартфона Oppo R17 составит 459 долларов. Согласно предварительной информации, устройство будет выпускаться в нескольких версиях. Подробные технические характеристики новинки производители обнародуют перед премьерой.
Ожидается, что в продажу смартфон Oppo R17 поступит в начале следующего месяца. На китайском рынке устройство уже доступно для предварительного заказа. Судя по рекламному ролику, новинка получит более современный дизайн с округлыми формами и неглубоким вырезом в верхней части, при этом камера из тройного модуля будет расположена на задней панели гаджета.
В Китае стоимость смартфона Oppo R17 составит 459 долларов. Согласно предварительной информации, устройство будет выпускаться в нескольких версиях. Подробные технические характеристики новинки производители обнародуют перед премьерой.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 13:24