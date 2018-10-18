Видеоролик с новым смартфоном Oppo R17 появился в Сети





Ожидается, что в продажу смартфон Oppo R17 поступит в начале следующего месяца. На китайском рынке устройство уже доступно для предварительного заказа. Судя по рекламному ролику, новинка получит более современный дизайн с округлыми формами и неглубоким вырезом в верхней части, при этом камера из тройного модуля будет расположена на задней панели гаджета.В Китае стоимость смартфона Oppo R17 составит 459 долларов. Согласно предварительной информации, устройство будет выпускаться в нескольких версиях. Подробные технические характеристики новинки производители обнародуют перед премьерой.