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Видеоролик с новым смартфоном Oppo R17 появился в Сети

В Сети опубликовали первый официальный ролик с изображением нового смартфона Oppo R17. На видео можно рассмотреть, что сканер отпечатка пальцев у девайса находится под дисплеем.
Видеоролик с новым смартфоном Oppo R17 появился в Сети

Ожидается, что в продажу смартфон Oppo R17 поступит в начале следующего месяца. На китайском рынке устройство уже доступно для предварительного заказа. Судя по рекламному ролику, новинка получит более современный дизайн с округлыми формами и неглубоким вырезом в верхней части, при этом камера из тройного модуля будет расположена на задней панели гаджета.

В Китае стоимость смартфона Oppo R17 составит 459 долларов. Согласно предварительной информации, устройство будет выпускаться в нескольких версиях. Подробные технические характеристики новинки производители обнародуют перед премьерой.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:24

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