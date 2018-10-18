В Москве открылась первая в мире биржа интеллектуальной собственности IPEX





IPEX позволяет проводить сделки практически любого уровня сложности, объектами которых станет интеллектуальная собственность. Покупатель и поставщик услуг будут взаимодействовать напрямую, без участия посредников, причем их общение также будет происходить в цифровом пространстве. IPEX даст возможность лицензировать, продавать и оборачивать практически любой результат интеллектуальной деятельности, а также другие нематериальные объекты. Сообщается, что все сделки, проводимые в рамках данной платформы, будут максимально прозрачны, а информация касательно рассматриваемого вида товаров будет верифицирована во всех случаях благодаря IPChain.IPEX предоставляет творческим людям, ограниченным в финансировании своих проектов, возможность найти спонсоров своих разработок. С учетом того, что множество объектов интеллектуальной собственности, при должном финансировании, можно монетизировать, они и выступят гарантом возврата денег лицам, предлагающим капиталовложение.