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В Москве открылась первая в мире биржа интеллектуальной собственности IPEX

18 октября в Москве состоялось открытие первой в мире биржи интеллектуальной собственности IPEX. Об этом стало известно благодаря сообщению в пресс-службу IPChain, которая представила проекты.

В Москве открылась первая в мире биржа интеллектуальной собственности IPEX


IPEX позволяет проводить сделки практически любого уровня сложности, объектами которых станет интеллектуальная собственность. Покупатель и поставщик услуг будут взаимодействовать напрямую, без участия посредников, причем их общение также будет происходить в цифровом пространстве. IPEX даст возможность лицензировать, продавать и оборачивать практически любой результат интеллектуальной деятельности, а также другие нематериальные объекты. Сообщается, что все сделки, проводимые в рамках данной платформы, будут максимально прозрачны, а информация касательно рассматриваемого вида товаров будет верифицирована во всех случаях благодаря IPChain.

IPEX предоставляет творческим людям, ограниченным в финансировании своих проектов, возможность найти спонсоров своих разработок. С учетом того, что множество объектов интеллектуальной собственности, при должном финансировании, можно монетизировать, они и выступят гарантом возврата денег лицам, предлагающим капиталовложение.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:16

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