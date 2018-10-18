Потерявшие детей британки раскритиковали Меган Маркл из-за сообщения о беременности в День памяти





В аккаунтах Кенсингтонского дворца в социальных сетях 15 октября появилось сообщение, что Принц Гарри и Меган Меган ждут пополнения в семье. Тысячи людей поздравили пару, однако нашлись женщины, которые не были рады данному заявлению. В Сети появилось множество сообщений от несостоявшихся матерей, которые заявили, что это бестактно со стороны супругов, так как они выбрали ужасный день для радостного объявления.Рут Бендер Атик, являющаяся специалистом Ассоциации выкидышей, заявила, что в поступке герцогини Сассекской она не видит жестокости. По ее мнению, супруга принца Гарри скорей всего не знала о значении данного дня.