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Смартфон Mate 20 от Huawei получит функции искусственного интеллекта

Компания Huawei оснастит функциями искусственного интеллекта новый флагман Mate 20. Смартфон получит прошивку EMUI 9.0 с видеокартой GPU Turbo 2.0.
Смартфон Mate 20 от Huawei получит функции искусственного интеллекта

Разработчики компании Huawei уже начали тестировать обновлённую оболочку EMUI 9.0. В ближайшее время бета-версия станет доступна на нескольких девайсах производителя. Релиз EMUI 9.0 ожидается с выходом флагманов Mate 20 и Mate 20 Pro. Позднее прошивку получат и другие модели. Производители отмечают, что с новинкой приложения на гаджетах будут открываться быстрее.

Оболочка EMUI 9.0 функционирует на базе обновлённой ОС Android 9.0 Pie. Прошивка получила много функций, которые основаны на искусственном интеллекте. Система сможет распознавать еду, указывая калории и состав, идентифицировать предметы искусства и объекты на местности, а также переводить тексты в режиме реального времени и многое другое.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:54

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