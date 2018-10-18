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Ученые: Кольцо со встроенными сенсорами поможет человеку избавиться от храпа

Ученые разработали кольцо, которое может избавить человека от храпа во сне. Встроенный сенсор способен следить за кислородом в крови спящего человека.
Ученые: Кольцо со встроенными сенсорами поможет человеку избавиться от храпа

Разработанное учеными кольцо предназначено для выявления апноэ во время сна. Всем известно, что апноэ является опасным расстройством, провоцирующее инсульт или инфаркт, и вызывающее громкий храп. Это происходит по причине сокращения мышц гортани из-за затруднений, связанных с проходом воздуха. Существует достаточное количество различных способов лечения храпа, начиная от кислородных масок и заканчивая наблюдением за фазами сна в сомнологической клинике. Однако, такие методы не всем подходят, и с маской на лице спать очень неудобно.

Предмет, который можно надеть на палец, не принесет дискомфорта, и не будет мешать расслабиться. Так как падение уровня кислорода в крови является первой причиной апноэ во сне, в кольцо встроены сенсоры, способные считывать количество кислорода в крови спящего человека.

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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:43

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