Ученые: Кольцо со встроенными сенсорами поможет человеку избавиться от храпа





Разработанное учеными кольцо предназначено для выявления апноэ во время сна. Всем известно, что апноэ является опасным расстройством, провоцирующее инсульт или инфаркт, и вызывающее громкий храп. Это происходит по причине сокращения мышц гортани из-за затруднений, связанных с проходом воздуха. Существует достаточное количество различных способов лечения храпа, начиная от кислородных масок и заканчивая наблюдением за фазами сна в сомнологической клинике. Однако, такие методы не всем подходят, и с маской на лице спать очень неудобно.Предмет, который можно надеть на палец, не принесет дискомфорта, и не будет мешать расслабиться. Так как падение уровня кислорода в крови является первой причиной апноэ во сне, в кольцо встроены сенсоры, способные считывать количество кислорода в крови спящего человека.