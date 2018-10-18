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Разработка от Qualcomm повысит скорость беспроводной передачи данных в 10 раз

Компания Qualcomm планирует выпустить семейство решений Wi-Fi 60 ГГц. Как сообщается, в теории разрабатываемые чипы беспроводной связи позволят увеличить скорость интернета в 10 раз.

Разработка от Qualcomm повысит скорость беспроводной передачи данных в 10 раз


Скорость передачи данных, в крупнейших городах США составляет 1 Гбит/с, в то время как новая разработка от Qualcomm, по мнению создателей, даст возможность пользоваться небывалыми 10 Гбит/с в беспроводном формате. Ранее частоту 60 ГГц уже пытались использовать, однако технология не была востребована. Причиной тому стала чрезвычайно малая область действия, а также необходимость в отсутствии любого рода физических препятствий между источником и приемником интернета. Разработчики из Qualcomm обещают, что новые чипы будут обеспечивать приемлемый уровень сигнала на расстоянии до 300 метров.

В первую очередь разработку используют совместно с технологиями, обладающими большим потенциалом развития. В частности, при использовании нового чипа в шлеме виртуальной реальности, удобство использования последнего поднимется на качественно новый уровень.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:34

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