Разработка от Qualcomm повысит скорость беспроводной передачи данных в 10 раз
Компания Qualcomm планирует выпустить семейство решений Wi-Fi 60 ГГц. Как сообщается, в теории разрабатываемые чипы беспроводной связи позволят увеличить скорость интернета в 10 раз.
Скорость передачи данных, в крупнейших городах США составляет 1 Гбит/с, в то время как новая разработка от Qualcomm, по мнению создателей, даст возможность пользоваться небывалыми 10 Гбит/с в беспроводном формате. Ранее частоту 60 ГГц уже пытались использовать, однако технология не была востребована. Причиной тому стала чрезвычайно малая область действия, а также необходимость в отсутствии любого рода физических препятствий между источником и приемником интернета. Разработчики из Qualcomm обещают, что новые чипы будут обеспечивать приемлемый уровень сигнала на расстоянии до 300 метров.
В первую очередь разработку используют совместно с технологиями, обладающими большим потенциалом развития. В частности, при использовании нового чипа в шлеме виртуальной реальности, удобство использования последнего поднимется на качественно новый уровень.
Скорость передачи данных, в крупнейших городах США составляет 1 Гбит/с, в то время как новая разработка от Qualcomm, по мнению создателей, даст возможность пользоваться небывалыми 10 Гбит/с в беспроводном формате. Ранее частоту 60 ГГц уже пытались использовать, однако технология не была востребована. Причиной тому стала чрезвычайно малая область действия, а также необходимость в отсутствии любого рода физических препятствий между источником и приемником интернета. Разработчики из Qualcomm обещают, что новые чипы будут обеспечивать приемлемый уровень сигнала на расстоянии до 300 метров.
В первую очередь разработку используют совместно с технологиями, обладающими большим потенциалом развития. В частности, при использовании нового чипа в шлеме виртуальной реальности, удобство использования последнего поднимется на качественно новый уровень.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:34