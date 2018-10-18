Ольга Рапунцель уже напрямую требует квартиру от «Дома-2»
Совсем недавно семейная пара из Дома-2 Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко отказались возвращаться на конкурс «Человек года».
Обиженное семейство решило понаблюдать со стороны за борьбой, считая, что за их счёт выезжают остальные участники. Но в тоже время они выражают поддержку в конкурсе Алёне Савкиной и Татьяне Владимировне Григорьевской.
Но Ольга не прочь получить столичную квартиру не победой в конкурсе, а в виде подарка от ведущих проекта, считая, что эта награда вполне заслужена и обоснована.
Однако, поняв, что сказала лишнее, девушка сразу попыталась «перевести все стрелки».
Ольга акцентировала внимание на том, что на эти мысли её натолкнули рассуждения телезрителей проекта, в которых говорится, что именно их пару большинство считает лучшей кандидатурой на «стройке». Якобы самые верные почитатели недоумевают, почему звёздную пару ещё не одарили заветной недвижимостью, учитывая все заслуги на проекте.
Обиженное семейство решило понаблюдать со стороны за борьбой, считая, что за их счёт выезжают остальные участники. Но в тоже время они выражают поддержку в конкурсе Алёне Савкиной и Татьяне Владимировне Григорьевской.
Но Ольга не прочь получить столичную квартиру не победой в конкурсе, а в виде подарка от ведущих проекта, считая, что эта награда вполне заслужена и обоснована.
«Мы как дойная корова, мы приносим молоко», - напрямую сказала Рапунцель.
Однако, поняв, что сказала лишнее, девушка сразу попыталась «перевести все стрелки».
Ольга акцентировала внимание на том, что на эти мысли её натолкнули рассуждения телезрителей проекта, в которых говорится, что именно их пару большинство считает лучшей кандидатурой на «стройке». Якобы самые верные почитатели недоумевают, почему звёздную пару ещё не одарили заветной недвижимостью, учитывая все заслуги на проекте.
«И как у нее язык поворачивается, это они всем проекту обязаны», «Кто эти зрители,которые хотят этим у**** подарить квартиру?», - в свою очередь недоумевают зрители.