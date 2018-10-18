Ольга Рапунцель уже напрямую требует квартиру от «Дома-2»

«Мы как дойная корова, мы приносим молоко», - напрямую сказала Рапунцель.

«И как у нее язык поворачивается, это они всем проекту обязаны», «Кто эти зрители,которые хотят этим у**** подарить квартиру?», - в свою очередь недоумевают зрители.

Обиженное семейство решило понаблюдать со стороны за борьбой, считая, что за их счёт выезжают остальные участники. Но в тоже время они выражают поддержку в конкурсе Алёне Савкиной и Татьяне Владимировне Григорьевской.Но Ольга не прочь получить столичную квартиру не победой в конкурсе, а в виде подарка от ведущих проекта, считая, что эта награда вполне заслужена и обоснована.Однако, поняв, что сказала лишнее, девушка сразу попыталась «перевести все стрелки».Ольга акцентировала внимание на том, что на эти мысли её натолкнули рассуждения телезрителей проекта, в которых говорится, что именно их пару большинство считает лучшей кандидатурой на «стройке». Якобы самые верные почитатели недоумевают, почему звёздную пару ещё не одарили заветной недвижимостью, учитывая все заслуги на проекте.