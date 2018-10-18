В Екатеринбурге очевидцы сделали фото балкона с фигурой Дарта Вейдера
В одном из домов Екатеринбурга появился необычный балкон с Дартом Вейдером. Не смотря на то, что стильно оформленный фрагмент дома радует глаз прохожих, остается открытым вопрос удобства эксплуатации, а очевидцы сделали фото этого шедевра.
Балкон выполнен в виде каркаса со стенками из цельного затемненного стекла. На заднем плане виднеется фигура одного из самых известных злодеев в истории киноиндустрии. Стоит также отметить, что балкон напоминает рубку космического звездолета, что опять же является отсылкой к культовой серии фильмов. Впервые данное фото появилось в одной из групп сети "ВКонтакте", посвященной событиям и новостям Екатеринбурга.
Большая часть подписчиков положительно высказываются, относительно необычного балкона. Некоторые пользователи сети, несмотря на положительное мнение о стильном фрагменте дома, считают, что Дарт Вейдер станет ощутимой помехой, когда балкон придется помыть.
Балкон выполнен в виде каркаса со стенками из цельного затемненного стекла. На заднем плане виднеется фигура одного из самых известных злодеев в истории киноиндустрии. Стоит также отметить, что балкон напоминает рубку космического звездолета, что опять же является отсылкой к культовой серии фильмов. Впервые данное фото появилось в одной из групп сети "ВКонтакте", посвященной событиям и новостям Екатеринбурга.
Большая часть подписчиков положительно высказываются, относительно необычного балкона. Некоторые пользователи сети, несмотря на положительное мнение о стильном фрагменте дома, считают, что Дарт Вейдер станет ощутимой помехой, когда балкон придется помыть.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:27