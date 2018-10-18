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Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская наконец-то призналась, что не беременна

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Анастасия Балинская решила наконец-таки признаться своим поклонникам, что не беременна.

Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская наконец-то призналась, что не беременна

Несколько часов назад звезда реалити-шоу «Дом-2» призналась своим верным фанатам, что не находится в положении. И это при том, что на протяжении нескольких недель Анастасия Балинская не только интенсивно намекала на свою беременность, но и делала все возможное для того, чтобы заинтересовать многочисленных интернет-пользователей и натолкнуть их на мысли о том, что совсем скоро она подарит Алексею Кудряшову первенца.

Так как при обсуждении ее интересного положения бывшая участница «Дома-2» не заявляла, что ее нет, а даже наоборот давала понять, что сейчас просто не готова делиться с поклонниками всеми деталями, читатели, очевидно, были уверены, что все так и есть. Более того, тот момент, что Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов решили выбрать имя будущему малышу, тоже был весьма многозначительным.

На волне данной темы Анастасия даже успела поскандалить с Кариной Прониной, ведь девушка заявила, что Балинской следует начинать готовиться к судьбе матери-одиночки, так как ее возлюбленный Алексей вовсе не тот мужчины, из которого в итоге получаются хорошие отцы. И вот несколько часов назад блондинка решила поставить точку в этих обсуждениях, сделав довольно неожиданное заявление.

Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская наконец-то призналась, что не беременна

По словам Анастасии, она не беременна. Также Балинская попросила своих поклонников больше не задавать ей вопросов по данной теме, ведь когда она будет готова, она все сразу же им расскажет.

«..Помните об одном: счастье любит тишину» - написала звезда «Дома-2» в личном инста-блоге.

Сейчас многочисленные интернет-пользователи заявляют, что Анастасия Балинская в очередной раз их обманула. А некоторые фолловеры даже вспомнили один из выпусков «Дома-2», в котором блондинка призналась, что не может иметь детей из-за серьезных проблем со здоровьем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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