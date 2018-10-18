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В детском саду округа Югра вспышка сальмонеллеза возникла из-за зараженных омских яиц

В одном из детских садов Ханты-Мансийского округа Югра зафиксирована вспышка заражения кишечной палочкой сальмонеллы из-за омских куриных яиц. Более 27 детей заражены.
В детском саду округа Югра вспышка сальмонеллеза возникла из-за зараженных омских яиц

Инцидент случился в детском саду «Сказка». Обследование прошли 27 детей, 4 анализа находится в лаборатории, а 23 результата оказались положительными. В итоге результаты показали 29 случаев заражения.

На данный момент дети получают амбулаторное лечение, степень тяжести болезни средняя и легкая. После проведенного расследования, выяснилось, что источником заражения оказались омские куриные яйца. В здании проведена тщательная дезинфекция, персонал и остальные дети находятся под наблюдением медиков. Покупка яиц от омского производителя остановлена.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:16

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