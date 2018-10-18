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В «Сколково» ученые построят самую длинную квантовую сеть России

В технопарке «Сколково» ученые создадут крупнейшую в России линию квантовой связи протяженностью 250 километров. Над созданием линии будут работать специалисты Российского квантового центра (РКЦ), Сбербанка и фонда «Сколково», об этом сообщил генеральный директор РКЦ Руслан Юнусов.

В «Сколково» ученые построят самую длинную квантовую сеть России


Данная линия станет не экспериментальной, а постоянно действующей. Она объединит в единую сеть главный офис РКЦ в Сколтехе, технопарк, международную гимназию «Сколково» и ЦОД Сбербанка. Длина отдельного сегмента будет варьироваться от 20 до 80 км. При этом в отдельных случаях данные будут передаваться с помощью инфракрасных лазеров, данный метод квантовой передачи в России ранее не использовался.

Генерацией ключей займутся промышленные и лабораторные установки. Обслуживать их будут как рабочие, так и студенты институтов. Согласно предварительной смете, на такой проект предстоит потратить около 100 млн рублей. В России внедрение квантовых защитных технологий началось совсем недавно. Так, первая квантовая линия была запущена в Университете ИТМО лишь в 2014 году.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00

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