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Учёные: Роботы научаться самостоятельно воспринимать существующее пространство

Роботы вскоре научаться самостоятельно воспринимать существующее пространство. Обучением планируют заняться специалисты Национального центра научных исследований, расположенного в Сорбонне.

Учёные: Роботы научаться самостоятельно воспринимать существующее пространство


Специалисты отмечают, что ими были изучены предпосылки пространственных упрощенных понятий в роботизированных современных системах на базе сенсомоторного потока робота. Основное внимание раньше уделялось тому, каким образом роботы отображают так называемое человеческое восприятие мира. Но это является также их ограничителем. Эксперты для создания автоматизированных современных систем планируют научить их собственному восприятию мира.

Это возможно в случае обучения роботов с помощью сенсомоторного анализа, а также определения принципов, которые имеют смысл. Учёные во время экспериментов смогли научить роботов строить абстракцию, являющуюся математически эквивалентной позицией. Один из авторов данного исследования рассказал, что хотя это абстрактное понятие получили на основе изображения, оно в итоге становится независимым от него. Вследствие этого оно работает для каждой окружающей среды. Человеческое понятие пространства также не связано с конкретной сценой, которую видят люди.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:43

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