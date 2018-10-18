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В Москве обнаружен фундамент первой ночлежки XIX века

В Москве при прокладке инженерных коммуникаций в районе Гончарной набережной был обнаружен фундамент первой в столице ночлежки. Здание было построено в XIX веке на деньги купца Морозова.
В Москве обнаружен фундамент первой ночлежки XIX века

Рабочие обнаружили кирпичный фундамент, подвал и фрагмент калориферной системы. Кроме того, были найдены детали узорчатой напольной плитки и печных изразцов. Среди мусора в подвале нашли предметы быта XIX века – осколки посуды и горшков, а также 2-копеечную медную монету. После изучения, части ночлежки законсервируют, а найденные предметы передадут в музей.

Здание, фундамент которого обнаружили рабочие, снесли в середине XX века. Постройка была частью комплекса ночлежных домов, построенного в 1879 году, купцом Константином Морозовым. Продолжительное время в столице это была единственная ночлежка.



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 11:34

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