В Москве обнаружен фундамент первой ночлежки XIX века





Рабочие обнаружили кирпичный фундамент, подвал и фрагмент калориферной системы. Кроме того, были найдены детали узорчатой напольной плитки и печных изразцов. Среди мусора в подвале нашли предметы быта XIX века – осколки посуды и горшков, а также 2-копеечную медную монету. После изучения, части ночлежки законсервируют, а найденные предметы передадут в музей.Здание, фундамент которого обнаружили рабочие, снесли в середине XX века. Постройка была частью комплекса ночлежных домов, построенного в 1879 году, купцом Константином Морозовым. Продолжительное время в столице это была единственная ночлежка.