Алсу рассказала в интервью о личной жизни и отношениях с супругом Яном Абрамовым
Алсу в интервью рассказала о своей личной жизни, а также об отношениях с супругом. Знаменитость 20 лет живет в счастливом браке с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого у нее трое детей.
Певица считает, что семейное счастье требует больших жертв и огромных усилий. По словам звезды, идиллия и бесконечное счастье в семье присутствуют только в кино, а в реальной жизни, к сожалению, не так сказочно. Знаменитость заявила, что за свое счастье надо бороться, так как между супругами время от времени случаются конфликты и разногласия. Однако самое важное, что, преодолевая все проблемы, люди начитают привыкать друг к другу.
Алсу также поделилась секретом, как сохранить страсть и свежесть отношений в супружеской паре. По мнению артистки, важным фактором здесь являются дети, так как с наследниками больше ответственности, вследствие чего растет мотивации сохранить брак.
Певица считает, что семейное счастье требует больших жертв и огромных усилий. По словам звезды, идиллия и бесконечное счастье в семье присутствуют только в кино, а в реальной жизни, к сожалению, не так сказочно. Знаменитость заявила, что за свое счастье надо бороться, так как между супругами время от времени случаются конфликты и разногласия. Однако самое важное, что, преодолевая все проблемы, люди начитают привыкать друг к другу.
Алсу также поделилась секретом, как сохранить страсть и свежесть отношений в супружеской паре. По мнению артистки, важным фактором здесь являются дети, так как с наследниками больше ответственности, вследствие чего растет мотивации сохранить брак.