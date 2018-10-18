Илья Яббаров не планирует отдавать выигранную квартиру сыну

«Как так можно? Какой из Яббарова «Человек года»? Таких, как он, гнать нужно с телевидения!», «Продюсеры «Дома-2» явно что-то задумали! Вот увидите, Савкина обойдет Яббарова и заберет у него из-под носа московскую квартирку!», «Да уж, весело однако..Как можно стремиться вернуть человека в такой конкурс, если он отказался от сына и бросил беременную девушку?» - продолжают обсуждать телезрители «Дома-2» в Сети.







На днях стало известно, что Илью Яббарова планируют вернуть в конкурс «Человек года 2018». Следует заметить, что большинство участников и телезрителей «Дома-2» меньше всего ждали, что станет вопрос о возвращении 33-летнего мужчины, который очевидно, что не заслужил звания «Человека года 2018».Стоит отметить, что изначально Илья Яббаров вовсю заявлял, что намерен отдать выигранную квартиру в Москве сыну и именно поэтому просил всех телезрителей голосовать за него в конкурсе. На сегодняшний же день все резко изменилось. Сейчас участник не скрывает, что московскую недвижимость планирует оставить себе, а его наследнику ничего не достанется.На данный момент многие телезрители «Дома-2» не понимают, зачем организаторы и телеведущие реалити-шоу всевозможными способами пытаются «затянуть» Илью Яббарова обратно в конкурс «Человек года 2018», ведь мужчина прямым текстом сообщил, что в его планы больше не входит сын.По словам некоторых поклонников телепроекта, продюсеры шоу решили следовать написанному ранее сценарию, в котором злодей, в лице Ильи Яббарова, в финале проигрывает беременной будущей мамочке Алене Савкиной (Рапунцель-младшей).