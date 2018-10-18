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Илья Яббаров не планирует отдавать выигранную квартиру сыну

Эпатажный участник скандально-известного телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров не намерен отдавать выигранную московскую недвижимость своему наследнику.

На днях стало известно, что Илью Яббарова планируют вернуть в конкурс «Человек года 2018». Следует заметить, что большинство участников и телезрителей «Дома-2» меньше всего ждали, что станет вопрос о возвращении 33-летнего мужчины, который очевидно, что не заслужил звания «Человека года 2018».

Илья Яббаров не планирует отдавать выигранную квартиру сыну

Стоит отметить, что изначально Илья Яббаров вовсю заявлял, что намерен отдать выигранную квартиру в Москве сыну и именно поэтому просил всех телезрителей голосовать за него в конкурсе. На сегодняшний же день все резко изменилось. Сейчас участник не скрывает, что московскую недвижимость планирует оставить себе, а его наследнику ничего не достанется.

На данный момент многие телезрители «Дома-2» не понимают, зачем организаторы и телеведущие реалити-шоу всевозможными способами пытаются «затянуть» Илью Яббарова обратно в конкурс «Человек года 2018», ведь мужчина прямым текстом сообщил, что в его планы больше не входит сын.

По словам некоторых поклонников телепроекта, продюсеры шоу решили следовать написанному ранее сценарию, в котором злодей, в лице Ильи Яббарова, в финале проигрывает беременной будущей мамочке Алене Савкиной (Рапунцель-младшей).

Илья Яббаров не планирует отдавать выигранную квартиру сыну

«Как так можно? Какой из Яббарова «Человек года»? Таких, как он, гнать нужно с телевидения!», «Продюсеры «Дома-2» явно что-то задумали! Вот увидите, Савкина обойдет Яббарова и заберет у него из-под носа московскую квартирку!», «Да уж, весело однако..Как можно стремиться вернуть человека в такой конкурс, если он отказался от сына и бросил беременную девушку?» - продолжают обсуждать телезрители «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:17

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