Максим Галкин в Instagram высказал свое мнение по поводу трагедии в Керчи

О произошедшем в Керчи появляется все больше подробностей. На платформе YouTube растут просмотры видеороликов, на которых запечатлено, как жертвы убегают от преступника. О парне, совершившем преступление, постоянно появляются новые сведения, которые зачастую противоречат друг другу. Российский юморист Максим Галкин считает, что если бы на трагедиях не делали ток-шоу, то и меньше бы случалось подобных случаев. По его мнению, чем чаще ТВ будет рассказывать о мотивах и причинах зверского убийства, тем скорее появится подражатель.Шоумен заявил, что чётким облик убийц должен быть для учителей, так как они могут столкнуться с подобным случаем. Максим Галкин считает, что в прессе и телевизоре образ преступника должен быть по максимуму размыт, как бы телешоу ни хотели погреть свои руки на сенсации.