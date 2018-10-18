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Максим Галкин в Instagram высказал свое мнение по поводу трагедии в Керчи

Максим Галкин в своем микроблоге Instagram оставил пост, вызвавший бурные обсуждения в Сети. Шоумен высказал свое мнение по поводу трагедии, которая произошла 17 ноября в Керчи.

Максим Галкин в Instagram высказал свое мнение по поводу трагедии в Керчи


О произошедшем в Керчи появляется все больше подробностей. На платформе YouTube растут просмотры видеороликов, на которых запечатлено, как жертвы убегают от преступника. О парне, совершившем преступление, постоянно появляются новые сведения, которые зачастую противоречат друг другу. Российский юморист Максим Галкин считает, что если бы на трагедиях не делали ток-шоу, то и меньше бы случалось подобных случаев. По его мнению, чем чаще ТВ будет рассказывать о мотивах и причинах зверского убийства, тем скорее появится подражатель.

Шоумен заявил, что чётким облик убийц должен быть для учителей, так как они могут столкнуться с подобным случаем. Максим Галкин считает, что в прессе и телевизоре образ преступника должен быть по максимуму размыт, как бы телешоу ни хотели погреть свои руки на сенсации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:55

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