Дмитрий Медведев назвал санкции США против отечественных банков объявлением торговой войны
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром РФ, назвал санкции Соединённых Штатов против банков России, объявлением торговой войны. Медведев уверен, что Москва может преодолеть давление на существующий банковский сектор, однако эти ограничения являются наиболее «тяжелыми».
Он считает, что такое положение дел только разрушает существующий международный порядок. По его словам, Соединённые Штаты используют взаимоотношения с РФ в качестве инструмента при внутриполитических разборках. Аналогичная ситуация сложилась также в европейских государствах. Данная антироссийская кампания в девяноста процентах из ста преследует внутриполитические цели. Ранее Медведев отмечал, что РФ должна учитывать вызовы эскалации мировых торговых войн. Государству требуется сдержанная бюджетная политика.
Премьер-министр говорил раньше о достижении исторического максимума продолжительности жизни российских жителей. Среднестатистический житель РФ живет 73 года. Данный показатель можно улучшать при качественной медицине.
Он считает, что такое положение дел только разрушает существующий международный порядок. По его словам, Соединённые Штаты используют взаимоотношения с РФ в качестве инструмента при внутриполитических разборках. Аналогичная ситуация сложилась также в европейских государствах. Данная антироссийская кампания в девяноста процентах из ста преследует внутриполитические цели. Ранее Медведев отмечал, что РФ должна учитывать вызовы эскалации мировых торговых войн. Государству требуется сдержанная бюджетная политика.
Премьер-министр говорил раньше о достижении исторического максимума продолжительности жизни российских жителей. Среднестатистический житель РФ живет 73 года. Данный показатель можно улучшать при качественной медицине.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:33