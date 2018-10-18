Дмитрий Медведев назвал санкции США против отечественных банков объявлением торговой войны





Он считает, что такое положение дел только разрушает существующий международный порядок. По его словам, Соединённые Штаты используют взаимоотношения с РФ в качестве инструмента при внутриполитических разборках. Аналогичная ситуация сложилась также в европейских государствах. Данная антироссийская кампания в девяноста процентах из ста преследует внутриполитические цели. Ранее Медведев отмечал, что РФ должна учитывать вызовы эскалации мировых торговых войн. Государству требуется сдержанная бюджетная политика.Премьер-министр говорил раньше о достижении исторического максимума продолжительности жизни российских жителей. Среднестатистический житель РФ живет 73 года. Данный показатель можно улучшать при качественной медицине.