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Александр Васильев: Стиль одежды Риты Дакоты стал причиной разрыва отношений с Владом Соколовским

Александр Васильев во время беседы с журналистами назвал предположительную причину расставания Риты Дакоты и Влада Соколовского. Ведущий «Модного приговора» считает, что к разрыву отношений мог привести стиль одежды певицы.
Александр Васильев: Стиль одежды Риты Дакоты стал причиной разрыва отношений с Владом Соколовским

Звёздная пара заключила брак три года назад, а летом этого года Рита Дакота заявила, что подала на развод из-за многочисленных измен мужа. Александр Васильев считает, что певица, находясь замужем, одевалась так, будто она пребывает в поиске избранника – яркие наряды, обтягивающие и подчёркивающие фигуру, как правило, притягивают мужчин. По словам стилиста, девушкам следует помнить, что гиперсексуальная одежда привлекает представителей мужского пола, которые желают строить отношения именно такого характера.

Эксперт отметил, что в браке такой подход к одежде не совсем правильный. Также Васильев считает, что Рита Дакота подпортила себе репутацию тем, что во всеуслышание уличила мужа в измене, при этом Соколовский стал ещё популярней у противоположного пола.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:07

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