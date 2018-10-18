Александр Васильев: Стиль одежды Риты Дакоты стал причиной разрыва отношений с Владом Соколовским





Звёздная пара заключила брак три года назад, а летом этого года Рита Дакота заявила, что подала на развод из-за многочисленных измен мужа. Александр Васильев считает, что певица, находясь замужем, одевалась так, будто она пребывает в поиске избранника – яркие наряды, обтягивающие и подчёркивающие фигуру, как правило, притягивают мужчин. По словам стилиста, девушкам следует помнить, что гиперсексуальная одежда привлекает представителей мужского пола, которые желают строить отношения именно такого характера.Эксперт отметил, что в браке такой подход к одежде не совсем правильный. Также Васильев считает, что Рита Дакота подпортила себе репутацию тем, что во всеуслышание уличила мужа в измене, при этом Соколовский стал ещё популярней у противоположного пола.