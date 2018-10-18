Китайские инженеры создали крупнейший беспилотник на основе АН-2





Как сообщается, крупнейший беспилотный аппарат создан на базе самолета Y-5B, который, по сути, является копией советского АН-2. У нового Feihong 98 достаточно большая грузоподъемность, порядка 1,5 тонн. Предельная дальность полета достигает 1,2 тысяч километров, а грузовой отсек имеет объем 15 кубических метров. Беспилотный аппарат способен подняться в воздух после прохождения 150 метров взлетной полосы, однако, полная загрузка требует увеличить данный путь до 235 метров.Руководители компании сообщают, что целью создания Feihong 98 является доставка грузов в регионы со сложным рельефом. Отмечается, что успешное прохождение тестирования летательным аппаратом означает, что “беспилотник” начнет выпускаться серийно в 2019 году.