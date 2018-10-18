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Еще одну сестру-близняшку Смирнову выгнали из «Дома-2»

Эпатажную участницу скандального реалити-шоу «Дом-2» Марию Смирнову отправили за ворота.

Не секрет, что минувшее субботнее голосование стало злополучным для Кристины Смирновой. Несмотря на старания блондинки построить романтические отношения в Периметре, участники прославленной телестройки «Дом-2» посчитали ее парочку самой слабой. В итоге девушке не осталось ничего другого, как покинуть телепроект, оставив при этом на Поляне свою сестру-близняшку Марию.

Еще одну сестру-близняшку Смирнову выгнали из «Дома-2»

Как сообщается, всего через несколько дней вслед за родственницей отправили и Марию Смирнову. За довольно короткий период нахождения на телешоу блондинке удалось подпортить себе репутацию, что и стало причиной того, что против девушки проголосовало большинство домовцев.

Стоит подчеркнуть, что смазливая блондинка поставила жирный крест на своей будущем на реалити-шоу «Дом-2» после того, как занялась волшебством сначала с еще женатым Валерием Блюменкранцем, а потом и с Саймоном Марданшиным. Невзирая на то, что Мария Смирнова довольно быстро раскаялась в содеянном, большинство участников проекта не забыли ее промахов.

Еще одну сестру-близняшку Смирнову выгнали из «Дома-2»

Более того, некоторые домовцы даже сейчас, несмотря на то, что Мария уже покинула скандальную телестройку, припоминают девушке ее разгульный образ жизни в Периметре. Так, к примеру, Александра Черно несколько часов назад написала на официальной страничке «Дома-2», что «подобных девиц» нужно не только сразу же отправлять за ворота, но и вовсе не пускать на телевидение.

«Похоже, что Ольга Орлова хорошо постаралась, чтобы Мария Смирнова покинула проект! Давно пора было ее отправить за ворота! Такая хорошенькая, а в такую грязь влезла, что теперь никогда не отмоется» - прокомментировал один из телезрителей уход Марии Смирновой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01

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