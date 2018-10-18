Сергею Жукову в Астане подарили эксклюзивные шахматы

Шахматы, сделанные из слоновой кости, артист назвал шикарным подарком. Исполнитель песен рассказал, что отдаст подарок своему сыну Энджелу, чтобы он повышал свое гроссмейстерское мастерство. Пост Сергея Жукова за тринадцать часов собрал свыше 26 тысяч лайков и более 220 комментариев.Подписчики согласились, что шахматы действительно очень красивые, а также будут прекрасной памятью о Казахстане. Они спросили у звезды, какой подарок он хотел бы получить в их регионе. Некоторые фанаты отметили, что шахматы очень похожи на те, которые были в фильме о Гарри Поттере.