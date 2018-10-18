Ученые NASA запустят дирижабли в кислотные облака Венеры





По словам специалистов, единственное относительно безопасное место Венеры — ее кислотные облака. Поверхность планеты раскалена до сотен градусов Цельсия, поэтому на ней даже космические аппараты могут существовать всего несколько минут, после чего они разрушаются из-за плавления.Атмосфера Венеры тоже весьма агрессивна, однако она не такая горячая, а потому гипотетические дирижабли, используя ветры планеты в качестве источника энергии, смогли бы продолжительное время парить в плотных кислотных облаках. Камеры дирижаблей, по задумке ученых, будут заполнены газовой смесью из азота и кислорода.