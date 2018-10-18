АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Ученые NASA запустят дирижабли в кислотные облака Венеры

Ученые NASA хотят запустить в кислотные облака Венеры высокотехнологичные дирижабли с космонавтами на борту. Пилотируемая миссия ко второй планете Солнечной системы разрабатывается в рамках программы HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept).

Ученые NASA запустят дирижабли в кислотные облака Венеры


По словам специалистов, единственное относительно безопасное место Венеры — ее кислотные облака. Поверхность планеты раскалена до сотен градусов Цельсия, поэтому на ней даже космические аппараты могут существовать всего несколько минут, после чего они разрушаются из-за плавления.

Атмосфера Венеры тоже весьма агрессивна, однако она не такая горячая, а потому гипотетические дирижабли, используя ветры планеты в качестве источника энергии, смогли бы продолжительное время парить в плотных кислотных облаках. Камеры дирижаблей, по задумке ученых, будут заполнены газовой смесью из азота и кислорода.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В «Сколково» ученые построят самую длинную
Ноутбук Huawei MateBook со смартфона Mate 20
Учёные: Роботы научаться самостоятельно
В Москве обнаружен фундамент первой ночлежки XIX
Алсу рассказала в интервью о личной жизни и
Глава Росгосцирка Дмитрий Иванов получил выговор
Александр Васильев: Стиль одежды Риты Дакоты стал
Ольга Рапунцель уже напрямую требует квартиру от
Китайские инженеры создали крупнейший беспилотник
Максим Галкин в Instagram высказал свое мнение по
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская наконец-то
Сергею Жукову в Астане подарили эксклюзивные
Дмитрий Медведев назвал санкции США против
Ученые NASA запустят дирижабли в кислотные облака
Илья Яббаров не планирует отдавать выигранную
Пользователи Facebook назвали китайскую
Military Times: В 2019 году Америка примет
Еще одну сестру-близняшку Смирнову выгнали из
Максим Галкин порадовал поклонников образом
Землю заселяет инопланетная форма жизни с Венеры
Физиогномист сказал, что из участников шоу «Замуж
Недостаток секса может стать причиной нарушения
Сергей Светлаков поделился в Instagram фото трех
Отвергнутый Бузовой Коробков назвал Лебедева
Обновленный компактный седан Genesis G70 получил
NASA обнаружило в космосе взрывающиеся золотые
Составлен список самых популярных приложений для
Российскому аэропорту могут присвоить имя Ольги
Звезда шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава
Плохое состояние ногтей сигнализирует о серьезных
Просмотреть все новости