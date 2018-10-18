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Отвергнутый Бузовой Коробков назвал Лебедева «альфонсом» и дал слово защитить теледиву и ее семью

«Выброшенный за борт» Ольгой Бузовой Валентин Коробков заявил, что считает Дениса Лебедева «альфонсом» и подчеркнул, что намерен защитить телеведущую «Дома-2» в реальной жизни.

Не секрет, что романтичная история со счастливым финалом телепроекта «Замуж за Бузову» получила непредсказуемый поворот. Вчера главная героиня шоу Ольга Бузова в личном микроблоге рассказала всю правду об отношениях с победителем реалити-шоу. По словам теледивы, Денис Лебедев предал ее.

Отвергнутый Бузовой Коробков назвал Лебедева «альфонсом» и дал слово защитить теледиву и ее семью

Практически сразу же свое мнение по поводу Дениса Лебедева решил высказать и бывший коллега финалиста проекта «Замуж за Бузову» - Валентин Коробков. Мужчина разместил в личном инста-блоге видеоролик, в котором он грубо и довольно эмоционально «прошелся» по Лебедеву.

Валентин, не подбирая слов, рассказал интернет-пользователям, что провел настоящее расследование, которое подтвердило всю ту грязную информацию о сыроваре, гуляющую по Интернету. Коробков подчеркнул, что на телешоу относился к Денису Лебедеву хорошо и даже уважительно, но сейчас его мнение о нем решительно изменилось.

Также участник телешоу «Замуж за Бузову» отметил, что сыровар является обычным «альфонсом» и человеком, который употребляет запрещенные препараты и именно поэтому он намерен сделать все возможное для того, чтобы защитить Ольгу и ее семью от этого человека.

Отвергнутый Бузовой Коробков назвал Лебедева «альфонсом» и дал слово защитить теледиву и ее семью

Кроме того, по словам Валентина Коробкова, Денис Лебедев недавно звонил Евгению Назарову, у которого просил «откатить» ему один миллион рублей. Напомним, что долларовый миллионер покинул проект с двумя миллионами рублей в кармане.

В конце своих заявлений Коробков предложил Лебедеву доказать всем обратное и тогда он публично извинится перед ним, в противном случае его слова будут считаться правдивыми.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30

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