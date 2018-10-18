Military Times: В 2019 году Америка примет участие в вооруженном конфликте





Стоит отметить, что опрос, проведенный Military Times, не уточнял, какого рода вооруженный конфликт предстоит, в том числе внешний или внутренний. Тем не менее, около половины американцев верят, что участие США в войне в 2019 году более чем вероятно. При этом другая половина, ровно 50% жителей Америки, отметили, что данная вероятность достаточно мала. 4% опрошенных затруднились дать точный ответ.Напомним, что согласно опросу, проведенному в октябре 2017 года, порядка 30% американцев сообщили, что США находится на пороге новой мировой войны. Вызвано ли это милитаризированной политикой страны, или же другими факторами, не уточняется.