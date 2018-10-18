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Military Times: В 2019 году Америка примет участие в вооруженном конфликте

В США изданием Military Times был проведен опрос на тему того, какова вероятность участия страны в вооруженном конфликте в 2019 г. Как сообщается, в сравнении с опросами прошлого года, число людей, убежденных в неизбежности вооруженного конфликта, возросло в 9 раз и равно 46% американцев.

Military Times: В 2019 году Америка примет участие в вооруженном конфликте


Стоит отметить, что опрос, проведенный Military Times, не уточнял, какого рода вооруженный конфликт предстоит, в том числе внешний или внутренний. Тем не менее, около половины американцев верят, что участие США в войне в 2019 году более чем вероятно. При этом другая половина, ровно 50% жителей Америки, отметили, что данная вероятность достаточно мала. 4% опрошенных затруднились дать точный ответ.

Напомним, что согласно опросу, проведенному в октябре 2017 года, порядка 30% американцев сообщили, что США находится на пороге новой мировой войны. Вызвано ли это милитаризированной политикой страны, или же другими факторами, не уточняется.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:07

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