Military Times: В 2019 году Америка примет участие в вооруженном конфликте
В США изданием Military Times был проведен опрос на тему того, какова вероятность участия страны в вооруженном конфликте в 2019 г. Как сообщается, в сравнении с опросами прошлого года, число людей, убежденных в неизбежности вооруженного конфликта, возросло в 9 раз и равно 46% американцев.
Стоит отметить, что опрос, проведенный Military Times, не уточнял, какого рода вооруженный конфликт предстоит, в том числе внешний или внутренний. Тем не менее, около половины американцев верят, что участие США в войне в 2019 году более чем вероятно. При этом другая половина, ровно 50% жителей Америки, отметили, что данная вероятность достаточно мала. 4% опрошенных затруднились дать точный ответ.
Напомним, что согласно опросу, проведенному в октябре 2017 года, порядка 30% американцев сообщили, что США находится на пороге новой мировой войны. Вызвано ли это милитаризированной политикой страны, или же другими факторами, не уточняется.
Стоит отметить, что опрос, проведенный Military Times, не уточнял, какого рода вооруженный конфликт предстоит, в том числе внешний или внутренний. Тем не менее, около половины американцев верят, что участие США в войне в 2019 году более чем вероятно. При этом другая половина, ровно 50% жителей Америки, отметили, что данная вероятность достаточно мала. 4% опрошенных затруднились дать точный ответ.
Напомним, что согласно опросу, проведенному в октябре 2017 года, порядка 30% американцев сообщили, что США находится на пороге новой мировой войны. Вызвано ли это милитаризированной политикой страны, или же другими факторами, не уточняется.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:07