Максим Галкин порадовал поклонников образом биатлониста в Instagram

В таком костюме Максим Галкин выглядит очень забавно. При этом подписчики сразу обратили внимание на другой момент. Костюм сильно обтягивает знаменитость, таким образом, что ниже пояса явно выделяется его мужское достоинство. В комментариях по этому поводу появилось масса шуток. По мнению многих фолловеров, знаменитости следует быть скромнее, так как он представляет кроме себя ещё свою многоуважаемую семью.Пользователи сетей заметили, что известный шоумен пребывает в отличной физической форме. Максим Галкин сообщил в посте, что для снимка он задержал дыхание.